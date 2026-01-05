Оголошено вирок співробітнику фсб рф, який віддавав накази катувати цивільних на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 11 років позбавлення волі заочно отримав ще один російський окупант, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 33-річний росіянин Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу уфсб росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.

На початку повномасштабної агресії рф проти України у 2022 році він входив до складу загарбницьких російських угруповань, які окупували Ізюмський район Харківської області і зокрема місто Балаклію.

Під час судового розгляду доведено, що за наказами Каширського російські військові викрадали мирних українських громадян, незаконно ув’язнювали їх у спеціально облаштованій катівні, тримали їх там у нелюдських умовах та піддавали тортурам і катуванням.

Каширський особисто брав участь у допитах потерпілих, під час яких українців жорстоко били руками, ногами та гумовими кийками, катували електричним струмом, імітували розстріл, погрожували фізичною розправою над рідними. Таким чином Каширський разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд заочно визнав окупанта винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та засудив його до 11 років позбавлення волі.

