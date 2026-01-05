Другое
Пішов гуляти та забув про час: на Харківщині розшукали зниклого підлітка

На Харківщині поліцейські менше ніж за годину розшукали зниклого підлітка.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

4 січня 2026 року о 23:20 до відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про зникнення дитини.

Мешканка села Шелудьківка Чугуївського району повідомила, що близько 20:00, повернувшись з роботи, вона виявила відсутність свого 13-річного сина.

Мобільного телефону хлопець при собі не мав, куди міг піти – невідомо. Мати намагалася самостійно з’ясувати місце перебування сина, телефонувала його друзям, які також долучилися до пошуків.

Для розшуку дитини був орієнтований весь особовий склад відділу поліції № 2 Чугуївського РУП. Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців вже через 30 хвилин хлопця було знайдено.

З’ясувалося, що хлопець пішов гуляти та забув про час. Поліцейські провели з дитиною та батьками профілактичну бесіду, а також наголосили на важливості постійного зв’язку і відповідального ставлення до безпеки дітей.

