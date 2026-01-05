За тиждень окупанти обстріляли Харків та щонайменше 27 населених пунктів області

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 27 населених пунктів Харківської області, зокрема місто Харків.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 37 людей, серед них – 6-місячний хлопчик.

Семеро людей загинули, зокрема трирічний хлопчик.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети «Іскандер-М»;▪️2 ракети (тип встановлюється);▪️7 КАБ;▪️25 БпЛА типу «Герань-2»;▪️6 БпЛА типу «Молнія»;▪️7 fpv-дронів;▪️26 БпЛА (тип встановлюється)..

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Куп’янського району, де пошкоджено 15 приватних будинків, заклад культури, 2 нежитлові будівлі, господарчі споруди, електромережі, 3 автомобілі.

Суттєві пошкодження — у Чугуївському районі: багатоквартирний будинок, 4 приватні будинки, магазин, електромережі, автомайстерня, 4 автомобілі.

У місті Харків ворог зруйнував торгівельно-офісну будівлю та частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, пошкодив 25 будинків, лікарню, заклад освіти, 33 автомобілі.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 10 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 78 ворожих боєприпасів.

На лінії фронту відбулося 1074 бойові зіткнення.

