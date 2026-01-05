Викрав сумку з грошима у магазині: на Харківщині затримано зловмисника

Поліцейські Чугуївщини викрили чоловіка, який викрав сумку з грошима у працівника магазину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія сталася 25 грудня. До Чугуївського районного управління поліції звернувся працівник крамниці з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що з касової зони зникла сумка, у якій знаходилися 5 тисяч гривень.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Вже за короткий час поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Чоловіка розшукали, і він зізнався у скоєному.

За словами підозрюваного, викрадені кошти він витратив на власні потреби.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. 5 січня чоловікові повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Остаточне рішення ухвалить суд.

Агентство Телевидения Новости