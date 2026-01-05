Викрав сумку з грошима у магазині: на Харківщині затримано зловмисника
Поліцейські Чугуївщини викрили чоловіка, який викрав сумку з грошима у працівника магазину.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Подія сталася 25 грудня. До Чугуївського районного управління поліції звернувся працівник крамниці з повідомленням про крадіжку. Чоловік розповів, що з касової зони зникла сумка, у якій знаходилися 5 тисяч гривень.
Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. Вже за короткий час поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Чоловіка розшукали, і він зізнався у скоєному.
За словами підозрюваного, викрадені кошти він витратив на власні потреби.
За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. 5 січня чоловікові повідомлено про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Остаточне рішення ухвалить суд.