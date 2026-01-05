На Харків йде сніг та крижаний дощ
Негода знову йде на Харківщину: сніг, крижаний дощ і дощ протягом дня.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«З південно-західного напрямку в область знову насувається черговий циклон. У вівторок приблизно з 6-ї години ранку опади розпочнуться зі снігу. Далі температура поступово підійматиметься до невеликих плюсових значень, тож сніг перейде у крижаний дощ, а згодом – у дощ», – йдеться у повідомленні.
Опади будуть доволі інтенсивними й триватимуть майже весь день – орієнтовно до 18-ї години.
Дорожні служби готові до такої погоди й працюватимуть у посиленому режимі.
Дорожники нагадують водіям бути уважними та обережними, зважати на роботу спецтехніки з увімкненими жовтогарячими маячками й надавати їй перевагу в русі.