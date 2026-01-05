Де тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 5.01.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. Зараз один бій триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника поблизу Закітного, один бій ще триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити ЗСУв із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 20 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вишневе та Злагода.

Агентство Телевидения Новости