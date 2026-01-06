На Харківщині одночасно з погодинними графіками діють аварійні відключення світла

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики нагадують, що через удари рф по енергетичній інфраструктурі в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

За даними Укренерго, вночі 6 січня росіяни завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього зранку є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови.

