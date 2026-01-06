Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 85

На Харківщині нацгвардійці знищили особовий склад та укриття окупантів (відео)

На Харківщині нацгвардійці знищили особовий склад та укриття окупантів (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку військовослужбовці НГУ завдали уражень противнику поблизу українських позицій.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Підрозділи 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» відпрацювали по окупантах на підступах до українських позицій. Ураження противника здійснювалося в лісопосадках, на переправах та в лісовій місцевості із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Оператори дронів діяли за відпрацьованим алгоритмом: виявлення цілі, доповідь, нанесення ураження та перевірка результату. Під час виконання завдань в лісопосадці було знищено поодинокого військовослужбовця росармії, який залишився останнім у своїй штурмовій групі.

Також зафіксовано знищення двох схованок окупантів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 