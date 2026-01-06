Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:20
Просмотров: 61

Для ударів по енергооб’єкту Харкова росіяни застосували п’ять ракет РСЗВ «Торнадо-С»

Для ударів по енергооб’єкту Харкова росіяни застосували п’ять ракет РСЗВ «Торнадо-С»

У понеділок, 5 січня, російські військові завдали ракетного удару по Харкову. Під ударом опинився енергооб’єкт у Немишлянському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання п’яти ракет РСЗВ «Торнадо-С» обладнання енергетичного об’єкта зазнало суттєвих пошкоджень.

У Харкові та області діють аварійні та планові графіки відключень електроенергії. Наразі без електропостачання одночасно залишаються близько 350 тисяч абонентів.

Як раніше повідомляв Синєгубов, у результаті обстрілу Харкова 5 січня постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка.

Як уточнили в ГУНП в Харківській області, 58-річний постраждалий – працівник підприємства, яке розташоване неподалік місця удару.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 