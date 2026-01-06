Для ударів по енергооб’єкту Харкова росіяни застосували п’ять ракет РСЗВ «Торнадо-С»

У понеділок, 5 січня, російські військові завдали ракетного удару по Харкову. Під ударом опинився енергооб’єкт у Немишлянському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання п’яти ракет РСЗВ «Торнадо-С» обладнання енергетичного об’єкта зазнало суттєвих пошкоджень.

У Харкові та області діють аварійні та планові графіки відключень електроенергії. Наразі без електропостачання одночасно залишаються близько 350 тисяч абонентів.

Як раніше повідомляв Синєгубов, у результаті обстрілу Харкова 5 січня постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка.

Як уточнили в ГУНП в Харківській області, 58-річний постраждалий – працівник підприємства, яке розташоване неподалік місця удару.

