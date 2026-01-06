Другое
Під Харковом у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус: 18 постраждалих

5 січня, близько 15:45, у місті Південне Харківського району сталося зіткнення автомобіля Kia Sorento та пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Травми й ушкодження дістали водії та пасажири транспортних засобів. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Водій автомобіля Kia Sorento, який рухався в напрямку міста Мерефа, не впорався з керуванням. Автівка виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулася з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Внаслідок ДТП постраждали 18 людей віком від 17 до 70 років – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також обидва водії. Трьом жінкам надали медичну допомогу на місці пригоди, інших постраждалих госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости

