Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:14
Просмотров: 81

У Харкові за розбійний напад на продавчиню магазину затримали чоловіка

У Харкові за розбійний напад на продавчиню магазину затримали чоловіка

До поліції Харкова надійшов виклик про те, що у Салтівському районі невідомий вчинив розбійний напад. Зловмисник забіг до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, заволодів коробкою, де зберігалася каса – близько 2000 гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Неподалік магазину правоохоронці виявили ніж та коробку з дріб’язковими грошима, в якій продавчиня зберігала касу.

За описом зовнішності, який надала потерпіла, та за допомогою камер відеоспостереження, поліцейські встановили місце перебування зловмисника.

Ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання порушника були вилучені грошові кошти, якими він незаконно заволодів.

За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років із конфіскацією майна. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 