У Харкові за розбійний напад на продавчиню магазину затримали чоловіка

До поліції Харкова надійшов виклик про те, що у Салтівському районі невідомий вчинив розбійний напад. Зловмисник забіг до магазину та, погрожуючи продавчині ножем, заволодів коробкою, де зберігалася каса – близько 2000 гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Неподалік магазину правоохоронці виявили ніж та коробку з дріб’язковими грошима, в якій продавчиня зберігала касу.

За описом зовнішності, який надала потерпіла, та за допомогою камер відеоспостереження, поліцейські встановили місце перебування зловмисника.

Ним виявився 49-річний місцевий мешканець. Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання порушника були вилучені грошові кошти, якими він незаконно заволодів.

За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років із конфіскацією майна. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

