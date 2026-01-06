Другое
Жінку з дитиною, 12 котів та трьох собак евакуювала поліція на Харківщині

Поліцейські Харківщини продовжують евакуювати громадян з небезпечних територій.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Днями інспектор з ювенальної превенції спільно з поліцейськими офіцерами громади ВП № 1 Чугуївського РУП, закордонними представниками, монахом із Чехії та благодійною організацією «Троянда на руці» здійснили евакуацію родини з села, що межує з Вовчанською громадою.

Жінку з дитиною, а також їх домашніх улюбленців – 12 котиків та 3 собачки, було доставлено до більш безпечного місця.

