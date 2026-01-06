Спочатку роботи виконуються на дорогах, визначених військовими: координація дій для подолання наслідків негоди на Харківщині

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області відбулося позачергове засідання штабу з координації взаємодії між органами центральної та виконавчої влади щодо подолання наслідків негоди.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

У форматі онлайн до нього долучилися всі громади області, були присутні представники ОВА, військових підрозділів, ГУНП, патрульної поліції, Державної служби з безпеки на транспорті, ДП «Дороги Харківщини» та Харківської міської ради.

«Уже понад десять діб негода не полишає Харківщину, тож злагоджені дії та чітка координація мають вирішальне значення. Слабка ланка — оперативний обмін інформацією. На базі Служби працює цілодобовий центр отримання, обробки та подальшого розподілу цієї інформації», – зазначають у Службі відновлення.

Були обговорені превентивні заходи щодо недопущення зупинки руху на автомобільних дорогах державного значення.

Зазначається, що дорожня мережа Харківської області — одна з найбільших в Україні. Серед ключових викликів — нестача кваліфікованих кадрів, адже керування спеціалізованою технікою, зокрема комбінованими дорожніми машинами, потребує підготовки та досвіду. Крім того, така техніка часто перебуває під загрозою ворожих атак із використанням дронів.

Під час засідання було чітко наголошено: в першу чергу всі роботи виконуються на логістичних напрямках, визначених військовими. Саме ці маршрути мають критичне значення для забезпечення оборонних потреб та стабільної життєдіяльності регіону.

За попередженням синоптиків, на територію України заходить новий циклон. Саме тому всі служби мають бути готовими до оперативного реагування.

