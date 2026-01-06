Другое
Погрожував дружині фізичною розправою та штовхав: у Харкові на кривдника склали адмінпротокол

Харківські поліцейські допомогли жінці, яка постраждала від домашнього насильства.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 під час реагування на повідомлення про вчинення домашнього насильства надали допомогу місцевій мешканці, яка постраждала від протиправних дій чоловіка.

Правоохоронці встановили, що 48-річний чоловік вчинив щодо своєї 44-річної дружини домашнє насильство фізичного та психологічного характеру. Зокрема, кривдник висловлювався нецензурною лайкою, погрожував жінці фізичною розправою, штовхав та хапав за руки.

З метою припинення протиправних дій поліцейські склали щодо кривдника протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис.

У зв’язку з тим, що постраждала не бажала залишатися за місцем спільного проживання з кривдником, а також не мала близьких осіб у Харкові, їй було запропоновано розміщення у Центрі надання допомоги постраждалим від насильства.

Поліцейські забезпечили її доставлення до відповідного закладу.

