На Південно-Слобожанському напрямку ще триває два боєзіткнення: гарячі напрямки боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 6.01.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Мирного, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки.

