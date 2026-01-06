Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:49
Просмотров: 81

ЗСУ уразили арсенал головного ракетно-артилерійського управління у росії

ЗСУ уразили арсенал головного ракетно-артилерійського управління у росії

Уражено арсенал ГРАУ у Костромській області рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління мо рф у районі населеного пункту Нея (Костромська область, рф)», – йдеться у повідомленні.

На території об’єкта зафіксовано пожежу.

Масштаб збитків уточнюється.

За попередньою інформацією, оголошено евакуацію місцевого населення.

«100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС рф. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів», – доповіли військові.

За їх словами, ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 