Половину Європи паралізували сильні снігопади

Екстремально низькі температури та сильні снігопади призвели до масових скасувань авіа- і залізничних рейсів, дорожніх заторів, а також до закриття шкіл у багатьох країнах Європи.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Bild.

Найбільше постраждали Нідерланди: через негоду та технічні несправності залізничне сполучення було майже повністю паралізоване. В аеропорту Схіпгол – одному з ключових міжнародних транспортних вузлів – напередодні скасували майже 700 рейсів, що становить понад половину з приблизно 1200 запланованих злетів і посадок.

У паризьких аеропортах Шарль-де-Голль і Орлі авіакомпанії були змушені скасувати 15% рейсів. У Великій Британії також повідомляли про скасування рейсів у низці аеропортів.

Францію накрили затори загальною протяжністю близько 1000 кілометрів – у Нормандії, Бретані та навколо Парижа. У Нормандії внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних із погодними умовами, загинули щонайменше п’ятеро людей.

Сніг і морози вплинули й на рух швидкісних поїздів: у Франції потяги TGV були змушені знизити швидкість із 300 до 200 км/год. У Парижі призупинили автобусне сполучення, а також рух на окремих трамвайних шляхах.

У Великій Британії закрили сотні шкіл: лише в Північній Ірландії, за даними влади, припинили роботу 212 навчальних закладів. Англія, Шотландія та Уельс також зазнали масових закриттів шкіл.

Крім того, компанія Eurostar, чиї поїзди з’єднують Велику Британію з материковою Європою, порадила пасажирам на маршрутах між Лондоном і Нідерландами відкласти поїздки. Через складні погодні умови в Нідерландах поїзди курсували лише до Брюсселя.

Навіть на Балеарських островах в Іспанії спостерігали сильний снігопад: на Майорці та в більшості інших регіонів влада оголосила третій за небезпекою – жовтий – рівень тривоги.

Польські залізниці також повідомили про багатогодинні затримки та скасування поїздів через сильні снігопади. Про скасування рейсів повідомляли й в аеропортах Боснії й Герцеговини та Швеції.

Агентство Телевидения Новости