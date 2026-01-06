Батьки за 10 тисяч доларів намагалися продати свою новонароджену дитину

У Миколаєві пара намагалася продати своє новонароджене дитя за 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва керівника Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцям міста Миколаєва – 21-річній жінці та її 38-річному співмешканцю. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України – торгівля людиною, вчинена щодо малолітньої, за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, жінка разом із батьком майбутньої дитини цілеспрямовано шукали осіб, готових придбати немовля після його народження.

У межах проведення негласних слідчих дій та під контролем правоохоронних органів підозрювані зустрілися з жінкою, якій запропонували «угоду» – продаж дитини за 10 тисяч доларів США. Потенційна покупчиня погодилася та передала завдаток у розмірі 8 тисяч гривень.

2 січня 2026 року, вже наступного дня після народження дитини, підозрювані перейшли до фінального етапу реалізації злочинного плану.

Після фактичної передачі новонародженої дитини та отримання основної частини обумовленої суми коштів зловмисників було затримано неподалік пологового будинку в порядку ст. 208 КПК України.

Судом стосовно підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: жінці у розмірі 332 800 грн, чоловіку – 665 600 грн.

Встановлено, що раніше співмешканці вже потрапляли у поле зору правоохоронних органів за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, майновими злочинами та злочинами проти особи.

Агентство Телевидения Новости