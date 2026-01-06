Другое
Сегодня 20:48
У Резерв+ сповіщатимуть про надсилання паперової повістки

У Резерв+ сповіщатимуть про надсилання паперової повістки

У застосунку Резерв+ запрацювали сповіщення військовозобов’язаних про надсилання паперової повістки через Укрпошту.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що сервіс сповіщень у застосунку розширився.

«Сервіс інформує користувача про важливі зміни в його статусі: тепер можна увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою», – йдеться у повідомленні.

В Міноборони зазначають, що це допоможе військовозобов’язаним бути в курсі, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.

Що важливо:

Сповіщення в застосунку — це не повістка, а інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки Функція добровільна — її можна увімкнути або вимкнути У сповіщенні вказані дата і час, коли треба з’явитися до ТЦК та СП Порядок надсилання повісток не змінився: вони друкуються і доставляються Укрпоштою.

Агентство Телевидения Новости

