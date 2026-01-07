Вивчали російську та співали радянські пісні: у Києві працювала підпільна школа при монастирі УПЦ МП

У Києві виявили підпільну школу, де діти з 1 до 9 класи вивчали російську, співали радянські пісні та «поважали росію». Правоохоронці розпочали розслідування.

За даними журналістів Слідство.Інфо, підпільна школа діяла на території монастиря УПЦ МП у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування підпільного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування школи.

«Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства», – йдеться в повідомленні.

