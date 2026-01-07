Харків та область до кінця доби накрив сильний туман

У Харкові та Харківській області 7 січня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом дня прогнозують туман з видимістю 200-500 метрів та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

До кінця доби 7 січня у Харкові триматиметься сильний туман.

В області також очікується туман, видимість 200-500 м. На дорогах ожеледиця.

Рівень небезпечності перший (жовтий).

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Агентство Телевидения Новости