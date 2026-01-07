Сегодня 10:08
Просмотров: 59
Харків та область до кінця доби накрив сильний туман
У Харкові та Харківській області 7 січня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом дня прогнозують туман з видимістю 200-500 метрів та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
До кінця доби 7 січня у Харкові триматиметься сильний туман.
В області також очікується туман, видимість 200-500 м. На дорогах ожеледиця.
Рівень небезпечності перший (жовтий).
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.