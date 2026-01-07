У Харкові на блокпостах вилучили 25 кг вибухівки, 74 міни та 50 пострілів для гранатомета

На блокпості на в’їзді до Салтівського житлового масиву нацгвардійці зупинили автомобіль Mercedes Sprinter. Під час перевірки автівки кінологом зі службовим собакою в багажному відділенні та салоні виявили 25 кг вибухівки та 74 протипіхотні міни.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Також 52-річний водій перевозив понад 17 тис. набоїв калібру 7, 62, скиди у кількості 80 штук та 15 протитанкових мін радянського зразка.

Чоловік не міг пояснити походження боєприпасів, на місце викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції України. Правопорушник та весь вилучений арсенал передали правоохоронцям.

Ще один випадок вилучення боєприпасів відбувся на блокпості на виїзді з Харкова у напрямку Сум. В автомобілі Volkswagen T5 з номерними знаками іноземної реєстрації під керуванням 25-річного чоловіка виявили 50 пострілів для станкового гранатомета СПГ-9, що є вогневим засобом мотопіхотних механізованих десантно-штурмових підрозділів та призначений для знищення танків, самохідних установок усіх типів та інших броньованих засобів.

«За словами водія, він мав намір провезти небезпечний вантаж до Сум, не маючі при цьому жодних на це повноважень та дозвільної документації. Тож, і водій, і вантаж для з’ясування всіх обставин та порушення кримінальної справи були передані співробітникам Національної поліції України», – розповів начальник кінологічної служби.

Загалом протягом грудня 2025 року на блокпостах на в’їздах до Харкова кінологи 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф» в автівках та у пасажирів виявили:

1 одиницю вогнепальної зброї;20670 одиниць набоїв різних калібрів;5 гранат та 4 запали до них;25 кг вибухівки;219 вибухових пристроїв різних видів;257 г наркотичних речовин.

За даними фактами порушено дев’ять кримінальних справ за ст. 263 ККУ та 14 – за ст. 309 ККУ.

Агентство Телевидения Новости