«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах далекого сполучення

«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах далекого сполучення

У поїзді №95/96 Київ – Рахів з’явився платний Wi-Fi. Доступ до мережі матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Десять хвилин безплатного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та, в разі необхідності, відправити термінові повідомлення. Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб – без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Технологія забезпечується обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах «Укрзалізниці».

Вагони поїзда №95/96 Київ – Рахів обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ. Цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України. 

«Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги», – зазначили в компанії.

Також доступом до швидкісного інтернету забезпечені 16 поїздів «Інтерсіті+». 

