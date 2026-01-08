Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 51

До 29 збільшилася кількість російських штурмів на Харківщині

До 29 збільшилася кількість російських штурмів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 січня. Розпочалася 1415 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе. 

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 15 штурмів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 боїв. Українські захисники відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 