До 29 збільшилася кількість російських штурмів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 січня. Розпочалася 1415 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 15 штурмів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 боїв. Українські захисники відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

