Сегодня 09:27
Просмотров: 22

На Дніпропетровщині після нічної атаки рф без тепла – понад мільйон осель

У Дніпропетровській та Запорізькій областях після російських нічних атак триває відновлення мереж. У Дніпропетровській без тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Станом на зараз на Дніпропетровщині вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра – з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.

У Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.

Залізниця у цих областях також продовжує рух.

«У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі. Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності», – йдеться в повідомленні.

