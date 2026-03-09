Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 56

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у зруйнованому ракетою будинку

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи у зруйнованому ракетою будинку

Завершено розбір завалів у п’ятиповерхівці Харкова, зруйнованій у ніч на суботу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На місці ворожого удару, який стався у ніч на суботу, завершено аварійно-рятувальні роботи», – написав Терехов у Телеграм.

За його словами, знайдені під уламками тіла та фрагменти тіл свідчать про те, що на дану хвилину 11 загиблих.

«Точніше можна буде сказати після проведення експертиз», – додав мер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 