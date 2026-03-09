Внаслідок обстрілів Харківщини постраждав чоловік, пошкоджено ангар та залізничну інфраструктуру
Минулої доби ворог бив по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.
Військовослужбовці рф проти мирного населення застосували РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотні літальні апарати різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
Внаслідок ударів постраждав цивільний чоловік в селищі Слатине Дергачівської громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто та недобудований дачний будинок в садовому товаристві.Ворог продовжує гатити по Чугуївщині.
Поблизу села Залізничне зазнала уражень залізнична інфраструктура й цивільна автівка. Також, війська рф вдарили по селу Артемівка. Внаслідок удару сталось руйнування ангара, який належить фермерському господарству та пошкоджені три автомобілі.
Через російські обстріли із застосуванням безпілотників в селі Волоська Балаклія зруйновано приватні домоволодіння.
В Ізюмському районі пошкоджень зазнав приватний будинок. На місці удару зайнялась пожежа. Обійшлося без постраждалих.
8 березня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 26 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.