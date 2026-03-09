Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать окупантів на Харківщині

Нацгвардійці показали, як на Південно-Слобожанському напрямку знищують живу силу ворога.

Про це повідомляє 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

«У першому епізоді – вдале полювання дрона: виявлено та уражено бліндаж окупантів, перший контакт був не критичним, але далі по цих координатах успішно відстрілялися артилеристи й знімати там більше нема чого», – йдеться у повідомленні.

У другому епізоді – дистанційне мінування шляхів в тилу ворога.

У третьому епізоді військові показали ураження скидами з дронів за визначеними координатами.

«В крайньому епізоді можна спостерігати, як після нічного бомбардування «Скіфів», останній зі «скрєпних» бігунів протримався аж до ранку, а коли вибився з сил, то спробував вдати з себе камінь. Але Слобожанські «Скіфи» підходять до своєї справи відповідально та з увагою до кожного нелегала на наших землях», – наголошують нацгвардійці.

