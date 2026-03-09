Україна виборола три медалі у змаганнях з дзюдо
Українські дзюдоїсти розпочали турнір переможно, виборовши три нагороди у перший день Гран-прі.
Недавно розпочався перший етап Гран-прі з дзюдо в австрійському Лінці, повідомляє Чемпіон.
Чемпіоном у ваговій категорії до 100 кілограмів став Антон Савицький. Лідер збірної впевнено пройшов турнірний шлях, протягом якого переміг суперників зі США, Ізраїлю, Казахстану та Бразилії.
У фіналі українець змагався з японцем Накаямою. Він менш ніж за хвилину іппоном здолав суперника та здобув «золото».
Срібну нагороду виборов Дільшот Халматов (до 60 кг). Він у фінальній сутичці поступився французькому дзюдоїсту Ромену Валадьє Пікару.
«Бронзу» у ваговій категорії до 78 кг здобула Юлія Курченко. Українка в поєдинку за третє місце перемогла представницю Канади Коралі Годбаут.