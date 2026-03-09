Другое
У Харкові затримано розповсюджувача наркотиків: робив «закладки» та відправляв поштою

У Харкові викрито чоловіка, який налагодив збут психотропів через «закладки» та поштові відправлення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, підозрюваний працював на інтернет-магазин із незаконного збуту заборонених речовин. Психотропи він отримував поштовими відправленнями, після чого фасував їх на менші партії та розповсюджував серед наркозалежних осіб у безконтактний спосіб.

Збут здійснювався через «закладки» на території міста, а також через поштові відправлення. Замовлення приймалися через Телеграм-канал.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили у харківʼянина близько 2,5 кг психотропної речовини PVP, а також близько 110 г мефедрону.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

