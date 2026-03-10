Посадовиця Харківської міськради вимагала гроші за погодження ремонтів

У Харкові викрито чиновницю міськради, яка вимагала 10% «відкату» від підрядника за ремонти будинків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на поточні та капітальні ремонти трьох багатоквартирних будинків у Харкові.

Після завершення робіт та перерахування підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала передати їй «відкат» у розмірі 10% — близько 370 тис. гривень. Вона чітко дала зрозуміти: без цього подальша участь фірми в укладанні договорів буде повністю заблокована.

У робочому кабінеті посадовиця відмовилась отримувати гроші, натомість надала аркуш із конкретною адресою та «кодами» для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис, залишивши копію лише у підрядника.

Підрядник передав 300 тис. грн, дотримавшись інструкцій та узгодженого коду. Решту «відкату» посадовиця планувала отримати пізніше.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури погодив посадовиці підозру у вимаганні неправомірної вигоди у великому розмірі та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі за вчинення дій з використанням службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з санкцією статті підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

