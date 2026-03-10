Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:01
Просмотров: 73

На Харківщині державі повернули понад 28 гектарів незаконно приватизованої прикордонної землі

На Харківщині державі повернули понад 28 гектарів незаконно приватизованої прикордонної землі

Прокуратура через суд домоглася повернення державі земель оборони, які перебували у приватній власності. Йдеться про ділянку площею понад 28 гектарів, розташовану в прикордонній смузі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, земельна ділянка розташована на території Вовчанської територіальної громади Чугуївського району, вздовж державного кордону України. Вона перебувала у приватній власності мешканця села Бударки.

У квітні 2024 року власник передав цю землю у користування власному товариству з обмеженою відповідальністю на 49 років на підставі договору емфітевзису.

Однак встановлено, що ділянка розташована в межах прикордонної смуги, що відносить її до земель оборони. Відповідно до законодавства такі землі можуть перебувати лише у державній власності.

Крім того, ці території можуть використовуватися виключно для укріплення та охорони державного кордону, а також для організації відсічі державі-агресору.

У зв’язку з виявленими порушеннями керівник Чугуївської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації з позовом до фізичної особи та підприємства про витребування земельної ділянки.

Суд задовольнив позов у повному обсязі: договір емфітевзису визнав недійсним, а ділянку постановив повернути у державну власність.

Після набрання рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів для його виконання та фактичного повернення землі державі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 