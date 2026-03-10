На Харківщині державі повернули понад 28 гектарів незаконно приватизованої прикордонної землі
Прокуратура через суд домоглася повернення державі земель оборони, які перебували у приватній власності. Йдеться про ділянку площею понад 28 гектарів, розташовану в прикордонній смузі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними прокуратури, земельна ділянка розташована на території Вовчанської територіальної громади Чугуївського району, вздовж державного кордону України. Вона перебувала у приватній власності мешканця села Бударки.
У квітні 2024 року власник передав цю землю у користування власному товариству з обмеженою відповідальністю на 49 років на підставі договору емфітевзису.
Однак встановлено, що ділянка розташована в межах прикордонної смуги, що відносить її до земель оборони. Відповідно до законодавства такі землі можуть перебувати лише у державній власності.
Крім того, ці території можуть використовуватися виключно для укріплення та охорони державного кордону, а також для організації відсічі державі-агресору.
У зв’язку з виявленими порушеннями керівник Чугуївської окружної прокуратури Харківської області звернувся до суду в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації з позовом до фізичної особи та підприємства про витребування земельної ділянки.
Суд задовольнив позов у повному обсязі: договір емфітевзису визнав недійсним, а ділянку постановив повернути у державну власність.
Після набрання рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів для його виконання та фактичного повернення землі державі.