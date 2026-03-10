Сегодня 15:08
Просмотров: 81
У Харкові розшукали 12-річну дівчину, яка пішла на прогулянку та зникла
Поліцейські розшукали 12-річну жительку Харкова, яка не повернулася з прогулянки. Дитину знайшли в одному з міських парків та передали батькам.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Увечері 9 березня до Харківського районного управління поліції №2 звернулася жінка із заявою про зникнення доньки. За її словами, дитина пішла гуляти та перестала виходити на зв’язок.
Правоохоронці організували пошуки та встановили місцеперебування дівчини.
Дитину виявили у парку та повернули батькам.
Після цього ювенальні поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.