Рада провалила голосування за позбавлення нагород Бубки та Клочкової

Верховна Рада не підтримала запит до президента щодо позбавлення державних нагород і почесних звань спортсменів Сергія Бубки та Яни Клочкової. За відповідну пропозицію проголосували 112 народних депутатів.

Про результати голосування стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту 10 березня.

У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський уже ухвалив рішення позбавити Сергія Бубку та Яну Клочкову державних стипендій.

Наприкінці лютого 2026 року український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою позбавити Сергія Бубку звання Герой України.

Появі петиції передувало розслідування Bihus.Info, у якому повідомлялося, що російська компанія «Монблан», яка належить Сергію Бубці та його брату Василю, працює у тимчасово окупованому Донецьку та продає пальне бойовикам.

Гераскевич також критикував діяльність Бубки на посаді президента International Masters Games Association — організації, що проводить World Masters Games. У травні 2025 року на цих змаганнях у Тайвані брали участь представники Росії.

Щодо Яни Клочкової, за даними медіа, у 2022 році вона виїхала до окупованого Криму, звідки родом. Відтоді спортсменка не з’являється в інформаційному просторі та не робила публічних заяв щодо війни в Україні.

