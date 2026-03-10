Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 84

Жителя Харківщини затримали за жорстоке побиття знайомого

Жителя Харківщини затримали за жорстоке побиття знайомого

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, 7 березня в одному з населених пунктів Балаклійської громади між двома знайомими стався конфлікт.

Того ж вечора 37-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив помститися опоненту.

За версією слідства, він кілька разів ударив 41-річного чоловіка по голові та тілу. Після побиття постраждалого у тяжкому стані доставили до медичного закладу.

Поліцейські Балаклійщини затримали підозрюваного. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 