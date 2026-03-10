На Харківщині Сили оборони відбили п’ять атак росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 березня. Триває 1476 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість боїв на фронті становить 48.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири рази штурми у напрямку Петропавлівки та Новоплатонівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости