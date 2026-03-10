На Харківщині жінка повернулася з хворим сином в обстрілюване село: поліція провела повторну евакуацію

Поліцейські евакуювали шестирічного хлопчика із села Приколотне Вільхуватської громади на Харківщині. Дитина має важкі захворювання та інвалідність, її доправили до лікарні для обстеження і надання медичної допомоги.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними правоохоронців, 14 грудня минулого року хлопчика вивезли із Приколотного, де через безпекову ситуацію була оголошена примусова евакуація. Однак згодом родина самостійно повернулася до села, скориставшись польовими небезпечними дорогами.

9 лютого 2026 року поліцейські встановили факт повернення сім’ї до Приколотного та почали готувати повторну евакуацію. 10 березня правоохоронці відділення поліції №1 Куп’янського районного відділу поліції провели операцію та знову евакуювали дитину.

Хлопчика направили до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги. Наразі вирішується питання про притягнення матері до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости