Додаткові 3 млрд грн на дороги: на яких трасах заплановано найбільші обсяги робіт

Уряд виділив додаткові 3 млрд гривень із резервного фонду державного бюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення. Кошти планують спрямувати передусім на міжнародні та національні траси, які мають важливе логістичне значення.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Фінансування передбачене для відновлення ключових маршрутів з інтенсивним рухом, а також доріг, що використовуються для евакуації населення та забезпечення прифронтових регіонів.

Наразі в Україні щодня тривають поточні ремонти. За словами Кулеби, дорожні бригади щоденно ремонтують у середньому близько 40 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття.

«Наразі на дорогах державного значення працюють понад 1100 працівників у складі 140 ремонтних бригад. Поступово збільшуємо інтенсивність робіт. Обсяги відновлення мають сягнути 100-150 тис. м² на день. Наступний етап – перехід до масштабних ремонтів «картами», що забезпечить більш довговічне покриття доріг», – йдеться в повідомленні.

Найбільші обсяги робіт заплановано на таких міжнародних дорогах, як:

М-05 Київ – ОдесаМ-06 Київ – ЧопМ-14 Одеса – МелітопольМ-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест)М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-ПодільськийМ-28 Одеса – Южне – /М-14/ та ін.

З початку року в Україні вже ліквідували майже 220 тисяч квадратних метрів пошкоджень дорожнього покриття.

Агентство Телевидения Новости