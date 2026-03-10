Дві пожежі спалахнули після удару рф по Харкову: рятувальники показали ліквідацію наслідків

Увечері 10 березня росіяни завдали удару по території приватного житлового сектору в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті атаки сталися два осередки займання за різними адресами. Горіли гараж, господарча споруда та чагарники на загальній площі 30 кв. м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалися підрозділи ДСНС, зокрема сапери та психологи.

Агентство Телевидения Новости