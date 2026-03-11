Шість атак окупантів відбили ЗСУ на Харківщині за добу

Оперативна інформація станом на 8:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ЗСУ зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2157 безпілотних літальних апаратів, 281 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости