Внаслідок ранкового удару по Харкову є загиблі та постраждалі

Через обстріл у Харкові є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Відомо про двох загиблих черед російську атаку на Шевченківський район Харкова», – зазначив Синєгубов.

За його словами, троє людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі.

На місці «прильоту» працюють усі служби: підрозділи ДСНС, екстрена медична допомога, Національна поліція.

Постраждалим надається меддопомога.

