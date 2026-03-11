Харків та ще 12 населених пунктів області обстріляли окупанти протягом доби
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу в місті Харків зазнали гострої реакції на стрес 38-річний чоловік і 9-річна дівчинка.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️РСЗВ;▪️4 КАБ;▪️13 БпЛА типу «Герань-2»;▪️1 БпЛА типу «Молнія»;▪️7 fpv-дронів;▪️10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у місті Харків пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено школу (село Лютівка), 5 приватних будинків, будинок дитячої творчості (селище Золочів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі (с. Лебедівка), електромережі (с. Приколотне);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (селище Борова), автомобіль (село Оскіл);
▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (село Маслії), склад, 7 автомобілів (село Затишшя), залізничну інфраструктуру, приватний будинок, автомобіль, електромережі (місто Мерефа).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 154 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ. ▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.