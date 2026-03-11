Автомати, пістолети, набої та гранати: що вилучили нацгвардійці за місяць на блокпостах навколо Харкова

Протягом лютого Слобожанські «Скіфи» запобігли ввезенню до Харкова понад 60 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

Найбільш зухвалий випадок трапився 17 лютого приблизно о 16:14 на блокпості, що розташований на виїзді з Харкова у напрямку Мерефи.

Для перевірки був зупинений позашляховик Hyundai Gallote під керуванням чоловіка 1984 р.н. В ході перевірки автівки кінолог зі службовим собакою Бігі в салоні виявили 17 автоматів АК-74, 17 автоматів АКС-У74, 4 пістолети ПМ, 40 гранат, 40 запалів УЗРГМ2, майже 36 тис. набоїв різних калібрів, 4 тис. пірапатронів та 40 сигнальних ракет хімічно-радіаційної небезпеки.

«За словами водія автівки, він хотів провезти весь цей арсенал до Мерефи. Втім, на заваді стали Слобожанські «Скіфи». Після виявлення всього переліченого, на місце події була викликана слідчо-оперативна група Національної поліції України, якій були передані й автівка, і водій, і арсенал зброї», – зазначив начальник кінологічної служби бригади.

Ще один випадок протизаконного перевезення зброї у напрямку Мерефи стався на тому ж блокпості 27 лютого. Чоловік 1987 р.н., який керував позашляховиком Toyota Hilux без державних номерних знаків української реєстрації намагався перевезти два автомати АК-74, гранатомет РПГ-75, 3 гранати, 3 запали до них та 470 набоїв калібру 5, 45.

6 лютого на блокпості, який розташований на в’їзді у Харків з боку міста Чугуїв, зафіксовані декілька випадків протиправного переміщення зброї та вибухівки.

«У першому випадку в автівці Volkswagen Caddy кінологи разом з нашими пухнастими побратимами виявили понад 1200 набоїв різних калібрів. У другому випадку ми знайшли 25 кг тротилу, один автомат та 150 набоїв. У цих двох випадках всі знахідки разом з автівками та водіями також були передані співробітникам Національної поліції України», – додав офіцер.

Загалом протягом лютого поточного року кінологи 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ разом зі своїми чотирилапими побратимами запобігли ввезенню до Харкова:

66 одиниць вогнепальної зброї різних типів, 46235 штук набоїв різних калібрів, 50 гранат різних видів, 14400 г вибухових речовин, 745 штук вибухових пристроїв.

За даними фактами порушено 30 кримінальних справ: 23 – за ст. 263 ККУ та 10 – за ст. 309 ККУ.

Агентство Телевидения Новости