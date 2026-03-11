Прокурори зафіксували наслідки удару по харчовому підприємству у Харкові
Ворожий БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству у Харкові: двоє загиблих, семеро поранених.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 11 березня близько 8:00 військовослужбовці рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удару безпілотником, попередньо типу «Герань-2», по Шевченківському району Харкова.
Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства харчової галузі.
Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місці події та документують черговий воєнний злочин, вчинений військовими рф.