Сегодня 16:13
Росіяни вдарили FPV-дроном по Золочівській громаді: зазнав поранень чоловік

Сьогодні, 11 березні, російська військові FPV-дроном вдарили по селу Клинова Новоселівка Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Окупанти атакували населений пункт близько 10:50.

Унаслідок влучання осколкове поранення голови, тулуба та нижніх кінцівок дістав 44-річний чоловік.

Постраждалого евакуювали до Золочівської лікарні. Стан пораненого важкий.

