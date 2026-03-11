Російський дрон влучив у будинок під Харковом: постраждали четверо людей, серед них дитина
11 березня російський безпілотник влучив у житловий будинок у місті Мерефа на Харківщині. Унаслідок удару постраждали четверо людей, серед них 6-річна дитина.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Унаслідок влучання БпЛА у житловому будинку спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали четверо людей. 61-річний чоловік і 74-річна жінка дістали поранення, гострої реакції на стрес зазнали 37-річна жінка та шестирічна дівчинка.
Пошкоджено приватні будинки та поруч припарковані цивільні автівки.
За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.