Поліція Харківщини затримала організатора та учасників мережі з продажу наркотиків

Правоохоронці викрили міжрегіональну організовану групу, яка налагодила незаконний збут наркотиків і психотропних речовин. Учасники продавали канабіс, кокаїн і MDMA через інтернет, маскуючи заборонені речовини у поштових відправленнях.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У ході слідчих дій правоохоронці встановили 28-річного організатора та інших учасників організованої групи – жителів Харкова, Київської та Дніпропетровської областей віком від 21 до 31 року.

Учасники групи діяли на території чотирьох регіонів України та організували збут канабісу, кокаїну й особливо небезпечної психотропної речовини MDMA через інтернет із використанням поштових відправлень. Заборонені речовини маскували у посилках. Поліцейські задокументували 12 фактів незаконного збуту наркотичних засобів.

Під час обшуків у помешканнях та транспортних засобах зловмисників правоохоронці вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, грошові кошти, засоби фасування і зважування, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Затримано 28-річного організатора, а також його 21-річну та 31-річного поплічників. Їм та іншим трьом активним учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України залежно від ролі кожного.

Агентство Телевидения Новости