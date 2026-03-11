Російський БпЛА вдарив по будинку в Чугуєві: загинув чоловік, є постраждалі

Увечері 11 березня росіяни вдарили безпілотником по місту Чугуїв на Харківщині. Внаслідок атаки загинув чоловік, постраждали дві жінки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті атаки БпЛА на приватний сектор зруйновано житловий будинок та виникла пожежа на площі близько 50 кв. м.

Як уточнила міська голова Галина Мінаєва, загиблий чоловік 1972 року народження.

«Унаслідок обстрілу повністю зруйнований один будинок, близько восьми пошкоджено. На місці працюють комунальні служби – закривають периметри будинків», – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Агентство Телевидения Новости