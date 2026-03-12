На фронті загинув командир зенітного взводу з Харківщини

На війні з російськими окупантами загинув старший лейтенант Сергій Терещенко з Харківської області. Захисник поліг у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у Південній міській раді.

16 лютого 2026 року в районі населеного пункту Новопідгороднє Синельниківського району Дніпропетровської області російські війська завдали удару дроном-камікадзе.

Унаслідок атаки тяжкі поранення, несумісні з життям, дістав командир 3-го зенітного взводу 1-ї зенітної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону старший лейтенант Сергій Терещенко.

Агентство Телевидения Новости