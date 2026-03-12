77 БпЛА окупантів знешкодили цієї ночі Сили ППО

Цієї ночі над Україною було збито 77 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 12 березня (з 18:00 11 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 60 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

